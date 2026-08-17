Daha önce Tayland'da girişimde bulunan Tuğberk Yılmaz'ın yarışmada ne kadar ödül kazanacağı da araştırılıyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Tuğberk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, evli mi? İşte Tuğberk Yılmaz hakkında bilinenler...

Var Mısın Yok Musun Tuğberk Yılmaz kimdir?

Var Mısın Yok Musun programıyla yeniden gündeme gelen Tuğberk Yılmaz 29 yaşında. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yarışmaya katılan Yılmaz, 28 Mayıs'ta programa dahil oldu.

Yarışmacının daha önce Tayland'da bir dükkân açtığı biliniyor. Tuğberk Yılmaz, burada kahve ve çevre temizliği alanlarında çalışmalar yaptı. Çevre temizliği sırasında topladığı bazı malzemeleri değerlendirerek sanat eserlerine dönüştürdüğü ifade ediliyor.

TUĞBERK YILMAZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğberk Yılmaz, İzmir Karşıyaka kökenli. Yarışmaya da Karşıyaka'dan katıldı.

Tuğberk Yılmaz 29 yaşında.

TUĞBERK YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Tuğberk Yılmaz'ın daha önce Tayland'da girişimcilik yaptığı biliniyor. Burada dükkân işleten Yılmaz, kahve ve çevre temizliği işleriyle ilgilendi. Özellikle çevre temizliği sırasında ortaya çıkan malzemeleri sanat eserlerine dönüştürmesiyle dikkat çekti.

TUĞBERK YILMAZ VAR MISIN YOK MUSUN'DA NE KADAR KAZANDI?

Tuğberk Yılmaz'ın yarışmadaki performansı ve kazanacağı ödül, programın bölümünde ortaya çıkacak. 31. bölüm fragmanında yarışmacılar arasında görülen Yılmaz'ın hangi kutuyu açacağı ve yarışmayı ne kadar ödülle tamamlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.