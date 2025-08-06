Türkiye'de 'sahte diploma ve sahte ehliyet' skandalları gündemdeki sıcaklığını kurarken sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşandı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile “Kendine Muhabir" isimli kullanıcı arasında bir polemik yaşandı.

Söz konusu kullanıcı, Varank'ın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı bir paylaşımına 'diploma' görüntüsü ekleyerek şu soruyu sordu:

"Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ’ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?"

Bu soruya sinirlenen Varank, kullanıcının iddiasını kanıtlayamadığı takdirde milletvekilliğinden istifa edeceğini ve istifa mektubunu da kullanıcıya vereceğini öne sürdü.

'DİLEKÇEMİ SANA VERECEĞİM'

AKP'li Varank, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, “Kendine Muhabir” denilen bu zır cahile sesleniyorum: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim. Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı’na sunacaksın. Var mısın?"