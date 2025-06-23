Önceki dönem Ticaret Bakanı, AKP'nin Bursa Milletvekili Mustafa Varank, eşiyle birlikte Ankara'da bir semt pazarında görüntülendi.
Now TV muhabirinin sokak röportajına denk gelen Varank, muhabirin fiyatlar ile ilgili sorularını yorumlamaktan kaçıncı.
'NE DESEM YANLIŞ ANAŞILIR'
Muhabirin, pazardaki fiyatlara ilişkin sorusuna AKP'li Varank, "İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılır çünkü herkesin imkanı yok, düşük desem de yanlış anlaşılır" yorumunda bulundu.
Kaçamak yanıtlar veren Varank, fiyatların düşmesi temennisinde bulunmakla yetindi.
O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pazardaki bir vatandaş Varank'ın "Fiyatlar pahalı mı?" sorusuna yanıt vermediğini söyledi.