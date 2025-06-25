Zonguldak'ta doktorluk yapan ve emekli olan Tomris Özeler, kazandığı tüm birikimi organik mavi yemişe yatırdı. 14 yıldır yemiş yetiştiren Tomrisler, kiraladığı arazide bu işi yapmaya devam ediyor.

SEYAHATTE MAVİ YEMİŞLE TANIŞTI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışan sonrasında emekli olan Tomris Özeler, gittiği bir seyahatinde mavi yemişle tanıştı. 2011 yılında Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda arazi kiralayan Özeler, burada mavi yemiş yetiştirmeye başladı.

Polonya'dan ithal ettiği mavi yemişin fidanlarını diken Özeler, ilk yıllarda verim olarak sonuç almasa da daha sonra kalitesini ve tekniğini değiştirerek verim almaya başladı.

KİRALADIĞI ARAZİDE YILDA 500 KİLO HASAT TOPLUYOR

Fuarlara katılan Özeler, tüketiciye mavi yemişi tanıttı ve pazarlama ağını genişletti. 21 dönümlük arazide yılda 500 kilogram mavi yemiş hasat eden Özeler, kara yemiş ve kestane de yetiştiriyor.

İKLİM ÇOK ETKİLİ

Yaşadığı kentte sadece fındık üretiminin yapılmadığını göstermek istediğini söyleyen Özeler, tüm emekli ikramiyesini bu işe harcadığını ve Polonya'dan mavi yemişleri getirdiğini belirtti. İklim koşullarının üretimi etkilediğini de ifade eden Özeler, bu işin sırf para kazanmak için de yapılmayacağını aktardı.