YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2027

Yeni düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Bildirimler, varlık sahiplerinin yanı sıra kanuni temsilcileri veya yetkilendirdikleri vekilleri aracılığıyla da yapılabilecek.

YÜZDE 5 VERGİ ALINACAK

Banka ve aracı kurumlar, bildirilen varlıklar üzerinden yüzde 5 oranında peşin vergi tahsil edecek. Tahsil edilen bu vergi, bildirimi takip eden ayın 15'ine kadar vergi dairesine beyan edilecek.

BELİRLİ YATIRIMLARI TERCİH EDENE VERGİ İNDİRİMİ

Türkiye'ye getirilen varlıkların;

- Vadeli mevduat hesaplarında,

- Devlet iç borçlanma senetlerinde,

- Kira sertifikalarında,

- Girişim sermayesi yatırım fonlarında değerlendirileceğinin taahhüt edilmesi halinde daha düşük vergi uygulanacak.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE DÖNENLERE 20 YILLIK VERGİ AVANTAJI

Yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yurt dışında yaşayan ve belirlenen şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişilere önemli bir vergi avantajı getirildi.

Şartları karşılayan kişiler, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirlerini 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olarak değerlendirebilecek.

NİTELİKLİ PERSONELE ÜCRET VERGİSİ İSTİSNASI

Yeni düzenlemeyle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele uygulanacak ücret istisnasının ayrıntıları da belirlendi.

Buna göre çalışanların ücretlerinin;

- Brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kısmı,

- İstanbul Finans Merkezi ile belirli endüstri bölgelerindeki nitelikli hizmet merkezlerinde ise 5 katına kadar olan kısmı vergisel istisna kapsamına alınacak.

TEKNOGİRİŞİM ŞİRKETLERİNE YENİ DESTEK

Teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verdiği pay senetlerine uygulanacak gelir vergisi istisnasının kapsamı da netleştirildi.

Pay senetlerinin elde tutulma süresi, istisna tutarının hesaplanması ve erken satış halinde uygulanacak vergisel işlemler ayrıntılı şekilde düzenlendi.

KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ TEŞVİKLER

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile birçok yeni teşvikin uygulama esasları da belirlendi.

Buna göre;

- Transit ticaret kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi indiriminin kapsamı netleşti.

- Yurt dışına hizmet veren nitelikli hizmet merkezlerinin elde ettiği kazançlara vergi avantajı getirildi.

- Sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalar ile zirai üretim yapan kurumlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanmasının esasları açıklandı.

SERBEST BÖLGELERE YENİ VERGİ AVANTAJI

Serbest bölgelerde üretim yapan işletmelerin, ürettikleri ürünleri yalnızca yurt dışına değil, serbest bölge içine ve diğer serbest bölgelere satmaları halinde elde edecekleri kazançların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanmasının önü açıldı.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması hem de üretim, ihracat, teknoloji ve yüksek katma değerli hizmetlerin desteklenmesi amaçlanıyor.