Son günlerde VARTA AG hakkında uluslararası ve yerel basında yer alan haberlerin ardından VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, iş ortakları, müşterileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, medyada yer alan gelişmelerin VARTA Consumer Batteries iş kolunu kapsamadığı belirtilirken, VARTA Tüketici Pilleri’nin hukuki, operasyonel ve mali açıdan bağımsız yapısıyla faaliyetlerini aynı kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye operasyonlarında satış, dağıtım, müşteri hizmetleri, sipariş yönetimi, garanti süreçleri ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, iş ortakları ve tüketiciler açısından herhangi bir operasyonel değişiklik bulunmadığı vurgulandı. Mevcut siparişlerin planlandığı şekilde karşılanmaya devam ettiği ve tedarik zincirinin normal akışıyla sürdüğü ifade edildi.

TÜKETİCİ PİLLERİ ALMANYA’DA ÜRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

VARTA Tüketici Pilleri’nin üretim faaliyetlerinin Almanya’daki üretim tesislerinde planlandığı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, tüketici pilleri alanındaki üretim, kalite standartları ve küresel tedarik süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 140 yıllık köklü geçmişiyle tüketici pilleri sektörünün öncü markalarından biri olan VARTA Consumer Batteries, bugün milyonlarca kullanıcıya yüksek performanslı enerji çözümleri sunmayı sürdürüyor. Güçlü üretim altyapısı, uluslararası dağıtım ağı ve yüksek kalite standartlarıyla faaliyetlerine kesintisiz devam eden şirket, Türkiye pazarındaki iş ortakları ve tüketicilerine aynı güven ve hizmet anlayışıyla destek vermeyi sürdürüyor.

VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, şeffaf iletişim anlayışı doğrultusunda gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini belirtirken, iş ortakları ve tüketiciler için mevcut süreçlerde herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha vurguladı.