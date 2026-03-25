T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı

geregince; dosya numarası, maliki, bulundugu yer, miktarı ve cinsi belirtilen tasınmazlarla ilgili davacı Muş Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmıs oldugu, bilgileri yazılı dava konusu tasınmazların kamulastırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve belirtilen alanın üzerine Muş Maliye Hazinesi lehine davalıların hisseleri oranında irtifak hakkı tesisine ve bu kararın tapuya tesciline 2942 Sayılı Kamulastırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;

a-)Asagıda bilgileri yazılı tasınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve tasınmaz malın degerine iliskin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektigi,

b-)Ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulastırma islemine karsı idari yargıda iptal ve

adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabilecegi,

c-) Kamulastırmayı yapan idarenin adı;-Muş Maliye Hazinesi

d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektigi,

e-)Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulastırma isleminin kesinlesecegi ve mahkemece tespit edilen kamulastırma bedeli üzerinden dava konusu tasınmazın, kamulastırmayı yapan idare adına tescil edilecegi,

f-)Mahkemece tespit edilecek kamulastırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası

Varto Subesine yatırılacagı,

4650 Sayılı Yasa ile degisik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur. 30/01/2026

Esas No : 2020/233

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Sanlıca Köyü

PARSEL NO : 120 parsel, yeni 106 ada 12 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 7466.48 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulhaluk Deniz, Abdulsamet Deniz, Abdulselam Deniz, Asiye Polat, Birsen Aktaş, Elif Aksöz,Engin Demirhan, Esmanur Çınar, Fatma Gündoğdu, Ferit Deniz, Fikret Deniz, Gülsen Demirhan, Hediye Çınar, İhsan Deniz, İpek Demir, İstek Çakma,k Medine Durmuş, Müslimet Dinçer, Nedim Deniz, Nurhayat Akcil, Nursen Sevim, Salih Deniz, Sedat Demirhan, Seyithan Deniz, Songül Yılmaz, Şadiye Aykan, Yasin Çınar, Yüksel Demirhan, Zeliha Kızılsoy, Beyaz Baldaş, Gülçınar Gülcan Çınar, Gülhan Bozkurt, Gülperi Baldaş, Hikmet Çınar, Kevser Çınar, Maşallah Çınar, Murat Çınar, Sevda Kanar, Sevgi Yerdelen ,Yıldız Çınar ve Muş Orman İşletme Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Muş Maliye Hazinesi

