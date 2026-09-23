Muş’un Varto ilçesinde IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama projesi yargıya taşındı. Avukat Barış Yıldırım’ın Bingöl İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararının çevresel etkilerinin incelenmesi için bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İNCELENECEK

Mahkeme, bilirkişilerden projenin orman, mera, çayır ve tarım alanları ile çevredeki yerleşimlere etkisini incelemesini istedi. Projenin arıcılık, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlere zarar verip vermeyeceği de değerlendirilecek.

Sondaj sırasında ortaya çıkabilecek ağır metaller ile hidrojen sülfür gazının yeraltı ve yüzey suları, toprak ve hava üzerindeki olası etkileri de bilirkişilere soruldu.

DEPREM VE YABAN HAYATI RİSKİ

Proje sahasının Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesinde bulunması nedeniyle sondaj çalışmalarının sismik hareketliliği artırıp artırmayacağı da incelenecek.

Yıldırım’ın dava dilekçesinde, bölgenin yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve vaşak gibi koruma altındaki türlerin yaşam alanı olduğu belirtilerek flora ve fauna üzerindeki olası etkilerin yeterince değerlendirilmediği savunuldu.

KEŞİF 8 EKİM’DE

Mahkeme ayrıca sondaj sırasında oluşabilecek atıkların bertarafı, jeotermal akışkanın yeniden yeraltına basılması, olası kuyu patlamalarına karşı acil durum planı ve yüksek miktarda akışkan çekilmesi halinde oluşabilecek zemin oturması, çökme ve heyelan risklerinin de incelenmesini istedi.

Bilirkişi incelemeli keşfin 8 Ekim 2026 saat 10.00’da proje sahasında yapılmasına karar verildi.