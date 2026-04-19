Yakınlarını kaybeden aileler son görev olarak kaybettikleri yakınlarının vasiyetini gerçekleştirmeye büyük önem veriyor. Çin'de gerçekleşen olayda aile büyüklerinin vasiyetini yerine getirmeye çalışan akrabaları büyük sorunlarla baş başa kaldı. 19 milyon lira ederi olan Mercedes aracıyla birlikte gömülmek isteyen adamın ailesi hakkında işlem başlatıldı.

FORKLİFT KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR

Aracı mezara koymak için forklift kullanmaktan başka çare bulamayan aile bir firmayla anlaşarak aracı forkliftle kabire indirdi. Cenaze için özel bir kurdeleyle süslenen araç, nazikçe mezara indirilerek dozerle gömüldü.

PLAKASI DİKKAT ÇEKTİ: 8888

Aracın kendisi gibi plakası da yüksek değer taşıyordu. Çin kültüründe 8 sayısının bolluğu temsil etmesi nedeniyle "8888" olan plakanın da 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bolluk bereketi simgeleyen lüks Mercedes toprak altında çürümeye bırakıldı.

KÖYLÜLERE PARA DAĞITILDI

Cenaze sahipleri alana geldiğinde kırmızı zarflar dikkat çekti. Zarflar içinde cenazeye katılan köylüler için hediye olduğu öğrenildi. Köylülere dağıtılan kırmızı zarfların içinden bir miktar para çıktı.