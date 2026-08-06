İktidar, gazilerden sonra terörle mücadele sırasında yaralanan asker ve polislerle 15 Temmuz’da yaralanan sivilleri ayrıştıran yeni bir skandal düzenlemeye imza attı. AKP’nin yasa teklifine göre, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken yaralanan siviller ile terörle mücadele sırasında yaralanan asker, polis, korucu, askeri öğrenci ve MİT mensuplarına 26 bin 996’şar lira aylık bağlanacak. Ancak 15 Temmuz’da yaralanan sivillere ayrıca ‘ek ödeme’ adı altında aylık 1080 lira, yıllık 12 bin 960 lira ilave para verilecek. Terör mağduru kahramanlar, “Vatan aynı, kan aynı haklar, niye farklı” diye sordu.

1 EYLÜL’DE BAĞLANACAK

AKP vekilleri, TBMM’deki ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesinde terörle mücadele görevinin ifasında yaralanan ancak mevzuata göre ‘malul sayılmayan’ asker, polis, askeri öğrenci, korucu ve MİT personeline 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı (1,575512) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanması öngörülüyor. 1 Eylül itibarıyla bu durumdaki vatandaşlara 26 bin 996 lira aylık bağlanacak.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden ‘malul sayılmayan’ veya ‘derece tespiti yapılamayan’ kişilere de 26 bin 996 lira aylık bağlanacak. Ancak bu kişilere ayrıca yüzde 4 oranında, yani 1080 lira ek ödeme daha verilecek. Böylece terörden yaralananlar 26 bin 996 lira alırken 15 Temmuz’da yaralananlara aylık 28 bin 76 lira ödenecek.

İMZAYA DESTEK

Er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta açlık grevinde. Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri kendilerine taahhüt verilmesine rağmen haklarını alamadı. İşçiler, gaziler için düzenlenen imza kampanyasına destek verdi.

‘Açlık grevine başlayacağız’

Hak mücadelesi için açlık grevine giren gazilere bir destek de yine başkentte kendi hakları için mücadele eden Doruk maden işçilerinden geldi.

Maden işçileri Ankara Güvenpark’a geldi ve er gaziler için yürütülen imza kampanyasına destek verdi. Çankaya Belediyesi’nin önünden Güvenpark’a yürüyen işçiler, “Madenciler gazilerinin yanında bakanlar nerede” diye sordu. Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerinde 10’uncu günü geride bıraktı. Maden işçileri gaziler gibi açlık grevine başlayacak. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu hafta bir ses çıkmazsa haftaya da açlık grevine

başlayacağız” ifadeleri kullanıldı.