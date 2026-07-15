Terörle mücadelede er olarak görev yapan ve canlarını ortaya koyan gaziler eylemlerine devam etti ve Ankara Güvenpark’ta sabahladı. Gaziler ‘’Haklarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız’’ dediler.

Aile Bakanlığından yetkililerin kendilerini telefonla arayıp, 15 Temmuz törenlerine davet ettiğini belirten gaziler ‘’Önce bizim sorunlarımızla ilgilenin, sabaha kadar açık havada parkta yattık bir yetkili halimizi sormadı şimdi törene davet ediyorsunuz’’ diyerek daveti reddettiler.

Vatanı için teröristlerle çarpışırken bir ayağını kaybeden gazi... Pamuklara sarmamız gerekirken kahramanımızı parkta uyumaya mecbur bırakan çarpık düzen...

PROTEZ BACAKLAR

Sabaha kadar parkta çimlerim üzerinde yatan ve sabaha karşı soğuğun bastırması sonrası battaniyelerle ısınmaya çalışan gaziler protez bacaklarını çıkarıp ‘’Şehit olduk gazi olduk, kapı dışarı konulduk. Düşman ayırmadı bürokrasi neden ayırıyor. Evlat verdik eşit hak alamadık. Şehitlik ve Gazilik makamı eşittir. Defnedildiğimiz yerde de eşitlik istiyoruz’’ yazılı pankartlar açtılar.

Kimi mayın patlaması sonucu bacağını kaybeden kimi bombalı saldırı ve çatışmalarda gözünden olan ve karanlığa gömülen gaziler’’ Kurşun rütbe sormuyor, Adalet istiyoruz’’ diyerek ücret ve özlük haklarında iyileştirme istediler.

HAKLARINI İSTİYORLAR

Gaziler ‘’Şehit generalin geride kalan emanetlerine Orgeneral maaşı, şehit polis memurunun emanetlerine Emniyet Müdürü maaşı, şehit erin emanetlerine neden asgari ücret’’ diye sordular. Gaziler, haklarını alama kadar Güvenpark’tan ayrılmayacaklarını açıkladılar.

Aylık ücretlerinin düzeltilmesinin yanı sıra, rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakkı, sosyal haklar, ekonomik destek, istihdam, sağlık, rehabilitasyon ve psikolojik destek, şehit çocuklarına gelecek güvencesi istiyor.

Gaziler için yasa 2 yıldır Meclis’te bekliyor

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel Ankara’da Güvenpark’ta oturma eylemi yapan ve özlük hakları ile maaşlarının düzeltilmesini isteyen gazileri ziyaret etti. Özel, gazilerle birlikte parkta oturdu ve sorunlarını dinledi. Mardin Nusaybin’de PKK ile giriştiği çatışma sonucu terör gazisi olan 48 yaşındaki Bayram Diker protez gözünü çıkararak Özel’e gösterdi. Gaziler Özel’e, “Herkes söz verdi, tutmadı, sayımız kum tanesi kadar az ama sorunlarımız kimse sahip çıkmıyor’’ dediler.

ÖzgÜR Özel ise “Şehit ve gaziler için sorumluluğumuz büyük’’ dedi. Konuyla ilgili yasa teklifi sunduklarını belirten Özel şöyle devam etti: “Teklifimiz iki yıldır Meclis’te bekliyor 15 Temmuz ardından meclis kapanacak böyle kanunlar oy birliği ile geçirilebilir. Şehit ve gazilerimizin sayısı 7 bin 500’ü buluyor. Rütbeliler ile erler ayrı tutuluyor. Böyle olunca da ikilik oluşuyor. Aynı çatışmada gazi olanlara ayrı muamele yapılıyor bu işin çözümü 7.5 dakika sürmez, gazilerimizin hakları teslim edilmeli.”