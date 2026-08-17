Türk Dünyası sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri şehit yakınları ve vatandaşlar Çepni Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla, 10 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen “çerçeve yasa”yı protesto amacıyla Edirnekapı Şehitliği’nde bir araya geldi. Yasaya itirazların dile getirildiği eylemde konuşan şehit İsa Kazancıçok’nun kızı Sabriye Yıldırım, “Hiç kimse bizim yaşadığımız acıyı bir kanun maddesinin içine sıkıştırıp, sonra da bizden sessizce kabullenmemizi beklemesin” dedi.

BABAMI GERİ GETİREMEZSENİZ

Yıldırım, “Ben babamın elini tutarak, onun sesini duyarak, omzuma başımı koyarak, babam geldi diyerek büyümedim. Ben, babamın mezar taşına sarılarak büyüdüm” diyerek ve şunları ekledi: “Yaşadığımız acı kanun maddelerinin içine sığmaz. Vatan sağ olsun demenin bedelini bize yeniden ödetmeye kalkmayın. Vatan sağ olsun derken şehitlerimizin emaneti olan ailelerini unutun demedik. Katillerin aramızda dolaşmasını kabul ediyoruz demedik. Çocukların babasız annelerin evlatsız kalması, eşlerin yarım bırakılmasını kabul ediyoruz demedik. Bir dosyaya bakıp karar verebilirsiniz ama babamı geri getiremezsiniz. Bizi yok sayarak toplumsal barış inşa edilemez”

Konuşma ardından STK’lar, Ankara Güvenpark’taki er gazilerin haklarına kavuşması için destek çağrısında bulundu.

Şehidimizin kızı seslendi

Yıldırım, ‘Vatan sağ olsun’ demenin bedelini yeniden ödetmeye kalkmayın.” dedi.