BORSA İstanbul’daki fon dolandırıcılığının ardından hisse fiyatlarının dibe vurması ve küresel gelişmelerden dolayı altının gerilemesi hanehalkının servetini eritti. Yaklaşık 2 aylık dönemde vatandaşın kaybının 3.6 trilyon liraya ulaştığı hesaplandı. Tarihi düşüş yabancı para cinsinden ise 72 milyar dolara ulaştı.

Ekonomist Ahmet Baran Çekim, kendi blog sitesinde hanehalkının 28 Ağustos’tan bu yana borsa, altın, yatırım fonu ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki kaybını hesapladı. Bu dönemde vatandaşın yatırım portföyü 3 trilyon 596 milyar lira eridi.

72 MİLYAR $’LIK DÜŞÜŞ

2 aylık dönemde gram altının 6 bin 900 lira seviyesinden 6 bin 400’lere doğru çekilmesiyle hanehalkının yastık altı altın birikiminde 1 trilyon 790 milyar liralık değer kaybı görüldü. Aynı dönemde bankadaki altın birikiminde de 306 milyar liralık düşüş hesaplandı.

Çekim’e göre Borsa İstanbul’un 14 bin 600 puan seviyesinden 11 bin puana kadar düşmesiyle hanehalkının hisse senedi portföyü 1 trilyon 159 milyar lira eridi. Ayrıca fon krizi nedeniyle tasfiye sürecine alınan 131 fonda hanehalkının portföyünün 261 milyar liralık değer kaybına uğradığı tahmin edildi. Benzer şekilde BES ve Otomatik Katılım Sistemi’nde birikimler 28 Ağustos’tan sonra 140 milyar liralık kayba uğradı. Çekim, yazısında “Hanehalkının 28 Ağustos’tan 23 Ekim’e borsa, altın, fon ve BES’teki piyasa değeri kaybı model tahminine göre yaklaşık 3.6 trilyon lira. Bu, yastık altı altın dahil hanehalkı varlığının yüzde 6.2’si ve yaklaşık 72 milyar dolar karşılığı” ifadesini kullandı.

Borsa ve altın yükselişe geçti

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının, yurt içinde ise fon soruşturmasının takip edileceği haftanın ilk gününde Borsa İstanbul’daki düşüş serisi sona erdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0.31 artışla 11 bin 151 puandan kapattı. Brent petrolün 6 ayın zirvesinden yüzde 2 düşmesiyle altın yüzde 0.6 değer kazandı. Ons 4 bin 22 dolara, gram 6 bin 432 liraya çıktı. İsviçre merkezli UBS’in analisti Giovanni Staunovo, altın yatırımcısının 4 bin dolar seviyesini ‘alım fırsatı’ olarak gördüğünü belirtti.