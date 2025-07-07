Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı açıklandı. Buna göre 2025 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseliş gösterdi.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı mayıs ayında 162.617 iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 171.123 oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı. Buna göre kişi sayısı yüzde 39 artış göstererek 1.039 bin kişi olarak gerçekleşti.

Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla kıyasla yüzde 177 artış kaydederek 199 milyar TL olarak kaydedildi.