Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’de rejim değişimi gibi gelişmelerle devam eden jeopolitik gerilimlere, mart ayında içeride bazı siyasilere dair operasyonlar, nisan başında kızışan küresel ticaret savaşları ve en son İsrail-İran savaşının eklenmesi ile zirveye çıkan ekonomik belirsizlikler karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenli liman arayışına giren yatırımcılar hızla altın tarafına yöneliyor.
Bu süreçte, yastık altı altın miktarındaki artışın boyutu bilinmemekle beraber, bankalardaki altın hesaplarındaki 6,8 milyar dolarlık artış dikkati çekti. Belirsizliğin katlanarak büyüdüğü son üç ayda Türk bankalarındaki euro hesaplarında da artış görülürken, dolar hesaplarında ise özellikle ABD’nin uluslararası ticarette rakiplerine karşı şok gümrük vergisi oranlarını açıkladığı nisanın ilk haftasından beri gerileme yaşıyor.
ALTIN MEVDUATINA TALEP ARTTI
Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki mevduat verilerini haftalık bazda yayımlıyor. Türkiye’deki yatırımcı tercihindeki kırılma noktası olarak 19 Mart’ta başlayan siyasi gelişmeler öncesinde, karşılaştırmada 14 Mart haftası verilerini baz almak gerekiyor.
Bu tarihten en son veri haftası olan 6 Haziran’a kadar olan üç aya yakın sürede ise bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının hacmi 6 milyar 814,6 milyon liralık bir nominal artışla 53 milyar 902,9 milyon liraya çıkmış yer alıyor. Bu süreçte haftalar itibarıyla altın hesaplarının hacminin dalgalı bir seyirle yukarı yönlü bir grafik izlediği görülüyor. İsrail-İran arasında cuma günü başlayan ve küresel planda belirsizliği daha da artıran gerilimin etkisi ise izleyen verilerde yaşanabilecek.
14 Mart’ta 71,6 milyar dolar düzeyinde bulunan bankalardaki dolar mevduatı hesapları ise nisan ayının ilk haftasında 77 milyar dolara kadar çıktı. Ancak ABD’nin rakip ülkelere yönelik astronomik gümrük tarifeleri açıklamasıyla küresel planda belirsizliğin had safhaya çıktığı bu haftadan sonra söz konusu hesaplarda çözülme başladı. Dolar mevduatı hesapları özellikle nisanın ikinci yarısından itibaren haftalık bazda sürekle azalarak 6 Haziran itibarıyla 71,9 milyar dolar düzeyine geriledi. Söz konusu hesaplar 6 Haziran itibarıyla 4 Nisan haftasındaki düzeyinin 5,1 milyar dolar altına indi.
EURO'YA TALEP ARTTI
Dünya'dan Naki Bakır'ın haberine göre, belirsizlik döneminde dolardan kaçış sinyalleri gözlemlenirken, altının yanı sıra Euro hesaplarında da artış dikkati çekti. 14 Mart’ta 54,5 milyar dolar seviyesinde bulunan Euro cinsi mevduatın hacmi özellikle nisanın ilk haftasındaki artış göstererek 58 milyar dolara yükseldi, 18 Nisan’da 60 milyar doları aştı. Mayıs sonuna kadar 60 milyar doların üzerinde seyreden söz konusu hesaplar, 6 Haziran haftasında da 59,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro mevduatının hacmi 14 Mart-6 Haziran arasında net4,9 milyar dolarlık bir nominal artış kaydetti.
ALTIN FİYATLARI UÇTU
Son aylarda giderek artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle beraber hızla yükseliş yaşayarak 12 Haziran itibarıyla 3 bin 386,90 dolara çıkmış olan altının ons fiyatı, İsrail’in İran’a saldırı başlattığı 13 Haziran’da da günlük yüzde 1,35’lik bir artışla 3 bin 432 dolara yükseldi.
6 Mayıs’ta 3 bin 434 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra kısmen geri çekilme kaydeden ons altın fiyatı, böylece aynı bölgeye yerleşti. Türkiye’de gram altın fiyatı da 13 Haziran’da günlük yüzde 1,37 artışla 4 bin 342 TL’ye yükselerek tarihi zirvesini gördü.