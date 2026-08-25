Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin ağustos ayı sonuçları yayımlandı. Ankete katılanların gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, temmuz ayındaki yüzde 45 seviyesinden yüzde 44'e geriledi. İleriye dönük enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi ağustosta da devam etti.

Buna karşılık hanehalkının geçmiş 12 aylık döneme ilişkin enflasyon hissiyatı iki puan artarak yüzde 51'den yüzde 53'e yükseldi. Geriye dönük enflasyon algısındaki bu yükselişin, ağustos ayı enflasyon verileri açısından öncü bir işaret olabileceği değerlendirildi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 62 LİRAYI AŞTI

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama Dolar/TL beklentisi ağustosta 62,1 TL olarak hesaplandı. Söz konusu tahmin temmuz ayında 59,9 TL seviyesindeydi.

Katılımcılar döviz kuru tahminlerine göre gruplandırıldığında, kur beklentisi yükseldikçe enflasyon beklentisinin de genel olarak arttığı görüldü.

Dolar/TL'nin 49 liranın altında kalmasını bekleyenlerde enflasyon tahmini yüzde 41 olurken, kurun 80 lira ve üzerine çıkacağını düşünenlerde bu oran yüzde 50'ye ulaştı.

TASARRUF ARAÇLARINA İLGİ ARTTI

Ağustos ayında altın dışındaki tasarruf seçeneklerinin neredeyse tamamında artış görüldü. Yatırım fonlarını tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 28'e, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni tercih edenlerin oranı yüzde 19'dan yüzde 23'e çıktı.

Borsayı tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 25'e, döviz alımını düşünenlerin oranı yüzde 20'den yüzde 24'e ve vadeli TL mevduatı tercih edenlerin oranı yüzde 34'ten yüzde 36'ya yükseldi. Altın ise yüzde 47 ile en fazla tercih edilen tasarruf aracı olmayı sürdürmesine rağmen temmuz ayına kıyasla değişim göstermedi.

Katılımcıların önümüzdeki üç yılda beklediği ortalama yıllık enflasyon oranlarının dağılımında yüzde 20-30 aralığı öne çıktı. Bu bantta yer alanların oranı haziran ve temmuz aylarında yüzde 21 iken ağustosta yüzde 23'e yükseldi.

Üç yıllık enflasyonun yüzde 30-40 arasında olacağını düşünenlerin oranı yüzde 19, yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşmesini bekleyenlerin oranı ise yüzde 16 oldu.