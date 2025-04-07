İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan siyasi operasyonun, ekonomi yönetimine faturası büyümeye devam ediyor. Yatırım planlarını gözden geçiren vatandaşlar ve şirketler, Türk Lirası’ndan dövize geçmeyi sürdürürken, Merkez Bankası rezervleri rekor hızda azalmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verilerine göre bankacılık sektöründeki döviz mevduatları 26 Mart’ta 214 milyar dolara dayandı. 14 Mart’ta 203.9 milyar dolar olan mevduatlar, 12 günde 9.9 milyar dolarlık çarpıcı bir artışla 213.8 milyar dolara yaklaştı. BDDK’nın en güncel verisi olan 28 Mart’ta ise döviz mevduatlarının büyüklüğü 211 milyar dolarla yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Bayram öncesi olmasının da etkisiyle 28 Mart’ta TL mevduatlar 5.6 milyar dolar (259 milyar TL) azalarak 349 milyar dolara indi.

TL’DEN KAÇIŞ

Fon yatırımcısı da TL’den uzaklaşıyor. Para piyasası fonları geçen hafta yüzde 1’lik yükselişle, kıymetli maden fonlarından sonra en iyi performansı göstermesine rağmen eridi. Para piyasası fonlarından geçen hafta 98 milyar liralık çıkış yaşanmasıyla fon büyüklüğü 767 milyar liraya indi. Fonlarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün önce olan 18 Mart’ta 1.4 trilyon liradan fazla tasarruf değerlendiriliyordu. Fonların aktif büyüklüğü siyasi operasyonun ardından 470.4 milyar lira azalarak 5 trilyon lira seviyesine indi. 18 Mart-4 Nisan arasında fonlardan 1 trilyon lirayı aşan çıkış gerçekleşirken, para girişi 583 milyar lirada kaldı.

‘Türkiye’de dolarizasyon riski arttı’

Yabancı kurum ve bankalar da siyasi operasyonların Türkiye’de hem kur hem de enflasyon riskini artıracağına daha önce dikkat çekti. HSBC’nin hazırladığı iki ayrı raporda, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası artan siyasi belirsizlik, dolarizasyon eğilimini hızlandırdı ve USD/TRY kurunda yukarı yönlü riskleri artırdı” ifadeleri dikkat çekmişti. Raporda daha önce dolar/TL’ye ilişkin yıl sonunda 41-43 olarak görülen tahmin için yukarı yönlü riskler olduğu belirtildi.