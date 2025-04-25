Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre 19 Mart’ta başlayan siyasi sarsıntı, finansal piyasalarda da etkisini gösterdi. Merkez Bankası’nın faiz artırımlarıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizleri aylık yüzde 6 seviyesine yaklaşırken, sabit kalan kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri, vatandaşın tercihini değiştirdi. Sonuç olarak bireysel kredi kartı ve KMH kullanımında rekor seviyede artış yaşandı.

KART FAİZİNDE TAVAN SINIRLI İLGİ BÜYÜK

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkarmasının ardından bankalardaki ihtiyaç kredi faizleri tırmanışa geçti. Ancak kredi kartı ve KMH faiz oranları, Kasım 2024'te yapılan düzenleme nedeniyle bu artıştan etkilenmedi. Dönem borcuna göre farklılaşan bu faiz oranları, en fazla yüzde 5 seviyesinde kalınca, tüketici kredi kartına yöneldi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 6'YA DAYANDI

Yükselen kredi faizleriyle birlikte bankalar ihtiyaç kredilerinde aylık faizi yüzde 6 sınırına kadar çıkardı. Aynı dönemde kredi kartı faizlerinin en fazla yüzde 5 seviyesinde kalması, kart kullanımını teşvik etti. Geçen yılın Haziran ayında da benzer bir tablo yaşanmış, faiz artışları öncesinde kart ve KMH kullanımı hızla yükselmişti.

KART HARCAMALARINDA REKOR BÜYÜME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında bireysel kredi kartı bakiyesi ilk kez 2 trilyon lirayı geçti. Aynı haftada kredili mevduat hesabı bakiyesi de 522 milyar lirayı aşarak yarım trilyon sınırını geçti.

14 Mart’tan bu yana geçen 4 haftada:

Kredi kartı bakiyesi %5,12 arttı

KMH bakiyesi %5 yükseldi

İhtiyaç kredisi büyümesi sadece %2,68 ile sınırlı kaldı

Yılbaşından bu yana artışa bakıldığında ise:

Kredi kartı bakiyesi %11,7

KMH bakiyesi %19,75 oranında büyüdü

BÜYÜME HIZI HIZLANIYOR

Merkez Bankası verileri de büyümenin hız kazandığını gösteriyor.

14 Mart haftasında bireysel kredi kartlarında 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı %37,27 iken,

11 Nisan haftasında bu oran %43,01’e yükseldi.

Toplam kredi kartı büyümesi de aynı dönemde %26,69’dan %35,16'ya çıktı.

BANKALAR FAİZİ ARTIRDI, MÜŞTERİ KARTA YÖNELDİ

Ekonomim’in izlediği özel bir bankanın verilerine göre 19 Mart’tan bu yana ihtiyaç kredi faizleri istikrarlı şekilde yükseldi.

17 Mart’ta %4,69 olan aylık faiz oranı,

24 Mart’ta %5,19’a çıkarıldı

14 Nisan’da %5,29’a ulaştı

21 Nisan’da ise %5,44 seviyesine geldi

Bankaya göre değişmekle birlikte, şu anda ihtiyaç kredisi faizleri %4,6 ile %6,3 arasında seyrediyor.

FAİZLER YÜKSELİRKEN KARTLAR RAHATLATIYOR

Vade uzadıkça faiz düşse de 12 ay vadeli kredilerde bile %5’in altında faiz bulmak neredeyse imkânsız. Bu nedenle tüketici, kredi yerine daha düşük faizli kredi kartına ve kredili mevduat hesabına yöneliyor.

Sonuç olarak, kredi kartı borçları hem daha cazip hale geldi hem de hızla büyümeye devam ediyor. Görünen o ki bu eğilim, bir süre daha devam edecek.