AREA Araştırma 20-24 Mayıs tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketin hata payı yüzde + - 2,19 olarak belirlendi.

VATANDAŞLAR DİPLOMA İPTALİNİ YANLIŞ BULUYOR

Katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesini doğru bulup, hukuki bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6 olurken yanlış bulup, siyasi bir karar olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 64,5 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,9'da kaldı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını olumlu karşılayıp, iddiaların gerçek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 33,6 olurken; olumsuz bulup, iddiaların asılsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55,1 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11,3 oldu.