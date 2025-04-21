KORKUSUZ
6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, halen yaklaşık 200 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. En az 150 bin hak sahibi konut teslimi beklerken, belediyeden saç baş yolduracak bir hamle geldi.
TEMEL ATTILAR
Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde ağır ha sar alan Kırıkhan ilçesinde külliye temeli attı. Belediye bunu büyük hizmetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.
“Kırıkhan Külliyemiz Yükseliyor” başlıklı videoya, çığ gibi tepki geldi. Bir depremzede “İnsanlar konteynerde yaşam savaşı verirken yıkımı devam eden, yolu olmayan ilçede külliye yapıyorlar” mesajını paylaştı.
'HAFIZ ODASI'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karate pe ise “Vatandaş kontey nerlerde perişan, başını sokacak ev bulamıyor, bunlar ‘hafız hazırlama odası(!)’ derdinde” sözleriyle belediyenin külliye sevdasını kınadı.
DEPREMZEDEYİ UNUTTULAR
Külliyede cami, 11 hafız hazırlama odası, 15 derslik, yemekhane ve misafir konutu olacak.