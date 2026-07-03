Dar gelirli vatandaşların sofrasındaki ürünler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı manşet enflasyonun çok üzerinde zamlanmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre haziran ayında megakentin zam şampiyonu yüzde 46.54’lik artışla soğan oldu.

Soğanı yüzde 36.38’lik zamla patlıcan, yüzde 26.57’lik artışla limon ve yüzde 22.2 yükselişle patates takip etti. İTO’ya göre İstanbul’da en büyük fiyat düşüşü yüzde 57.24 ile kirazda görüldü. İTO, haziranda aylık enflasyonu yüzde 1.14, yıllık enflasyonu da yüzde 35.94 olarak ölçmüştü. TÜİK ise haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak.

21 ÜRÜN ZAMLANDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre de haziranda marketlerde fiyatı takip edilen 38 ürünün 21’i zamlandı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu. Çileği, yüzde 52.2 ile havuç, yüzde 32.8 ile kabak, yüzde 32.5 ile kuru soğan takip etti.

GÜBRE FİYATI %78 YÜKSELDİ

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 77.9, amonyum nitrat gübresi yüzde 72.4, DAP gübresi yüzde 39.5, ÜRE gübresi yüzde 12.2 arttı” dedi.