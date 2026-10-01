Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde önemli bir adım atıldı. Seçim kampanyasının resmen başlaması için ülke parlamentosu feshedildi. Yeni Zelanda Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, "1 Ekim 2026 sabahı 54. Yeni Zelanda Parlamentosu resmi olarak feshedilmiştir" denildi.

RESMİ KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

Parlamentonun feshedilmesiyle birlikte 7 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler için resmi kampanya dönemi de başlamış oldu.

PARTİLER SEÇİM YARIŞINA HAZIRLANIYOR

Seçim sürecinde iktidardaki Ulusal Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere ülkedeki çok sayıda siyasi parti seçmenlerden destek almak için kampanya yürütecek.

Yeni Zelanda'da seçimler, "Karma üyeli nispi temsil" olarak adlandırılan sistemle gerçekleştiriliyor. Bu sistem nedeniyle ülkede hükümetler çoğunlukla iki ya da üç siyasi partinin koalisyon oluşturmasıyla kuruluyor.

KİMLER OY KULLANABİLİYOR?

Yeni Zelanda'da 18 yaşını dolduran vatandaşların yanı sıra hayatlarının herhangi bir döneminde kesintisiz olarak en az 12 ay ülkede yaşamış kişiler de seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.

7 Kasım'daki seçimlerle birlikte ülkenin yeni parlamento aritmetiği ve hükümet yapısının da şekillenmesi bekleniyor.