Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan analiz notunda, Türk bankacılık sektörünün mali yapısında gözlenen bozulmanın Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in son değerlendirmelerine atıfta bulunulan analizde, döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik sağlanan düzenleyici esnekliklerin sona erdirilmesinin ardından bankaların ilk çeyrek kârlılıklarında belirgin bir gerileme kaydedildiği ifade edildi.

Finansal Göstergelerde Gerileme ve Takipteki Krediler

Sektörün temel sermaye rasyolarındaki değişime dikkat çekilen raporda, ortalama çekirdek sermaye (Tier 1) oranının 2025 yıl sonundaki yüzde 14,1 seviyesinden yüzde 11,5’e düştüğü hatırlatıldı. Aynı dönem zarfında sektörün aktif kalitesine işaret eden takipteki kredi oranının ise yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e tırmandığı kaydedildi. Yüksek fonlama maliyetleri, katı seyrini sürdüren enflasyon ve kredi marjlarındaki sıkışmanın banka kârlılıklarını ikinci çeyrekte daha fazla zorlayacağı öngörülürken, sektördeki bu kırılgan yapının genel makroekonomik dengelere yansımaları olabileceği uyarısına yer verildi.

Mevduatta Dolarizasyon Eğilimi Yeniden Yükselişte

Bankacılık sektöründeki mevduat yapısının seyrine ilişkin verileri de paylaşan Ghose, toplam mevduat içerisinde döviz payının yüzde 35,2 seviyesinden yüzde 38,1'e yükseldiğini aktardı. Analizde, dolarizasyon oranındaki bu tırmanışın, dış koşulların olumsuza dönmesi durumunda Türk lirasına duyulan güvenin ne kadar hızlı zayıflayabildiğini somut bir şekilde göz önüne serdiği vurgulandı.