Türk Telekom’un yandaş sendika üyelerine avantajlar sağlayıp indirimli tarife uygulaması, vatandaşı isyan ettirdi. Yüzde 15’i halka açılan Telekom hisselerinin yüzde 60’ı Varlık Fonu, yüzde 25’i de Hazine-Maliye Bakanlığı’nda bulunuyor.

- Vatandaş: Madem bu fiyata hizmet verilebiliyor, neden bize fahiş fiyat uygulanıyor? İndirim herkes için geçerli olsun.

- Aynı iş kolunda bulunan muhalif Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi: Telekom belli bir kesimi kayırıyor. İşçi memur emekli, öğrenci herkes bu tarifeden yararlansın, sade vatandaş yolunacak kaz mı?

- CHP Genel Başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz: Telekom ayrımcılık yapıyor, indirim uyguladığı 2 sendika da iktidar yanlısı. Bunun adı sınırsız yandaş pakettir. Onlara uygulanan indirimin parası vatandaşa yükleniyor.

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez: Bir zamanlar Hariri’ye peşkeş çektikleri Telekom’u şimdi de yandaşlar üzerinden soyuyorlar. İndirimi Anadolu’nun ücra köylerindeki garip gureba ailelerin çocuklarına versenize.

İndirim uygulanan Büro Memur Sen yönetimince yapılan açıklamada da ‘’Söz konusu indirim anlaşması, sadece Türk Telekom ile sendikamız arasında olmamış, bizden önce Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro Sen ile de aynı şartlarda yapılmıştır. İletişim şirketleri birçok kuruluşa indirimli tarife uygulamaktadır. Bu anlaşmaya üyelerimiz isteğe bağlı katılacaktır, hiçbir zorunluluk ve mecburiyet yoktur’’denildi.