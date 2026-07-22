Halk çuvallarla akın akın iade noktalarına koşunca kısıtlama geldi. Depozito iade sisteminde toplu iade uygulaması başladı. Artık vatandaşlar, yüksek miktardaki ambalajlarını Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne topluca iade edecek. Ancak alacakları para şişe başına 1 lira değil 50 kuruş olacak.

DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek, günlük 200 ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapılmaya devam edilecek. Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı’na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

BAHANESİ: YOĞUNLUK

Artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirildiği iddia edilen uygulamayla, yüksek hacimli iadelerin daha hızlı yapılmasının amaçlandığı açıklandı. Bakanlığın koordinasyonunda kampanyayı yürüten Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, şöyle konuştu:

“Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunuyoruz.”

Yaklaşık 20 gün önce başlayan sistemde, günlük ortalama 2 milyon pet şişe iade ediliyor. Pek çok kişi çuvallarla saatlerce kuyruk bekleyerek az da olsa para kazanmaya çalışıyor.