Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son açıklanan listede, çeşitli işletmelerde satılan bazı et ürünlerinde at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait et bulunduğu bildirildi.

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Bakanlığın açıkladığı bilgilere göre Mersin’de Saray Yemekçilik’in “Kıyma Kavurma” ürününde, Gözde Tantuni’nin “Et Tantuni” ürününde ve Korkmaz Kasabı’na ait “Çiğ Kırmızı Et Kıyma” örneğinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri firmasının “Kocaağa Çiftliği” ve “Salih Kocaağa Çiftliği” markalarıyla satışa sunduğu ürünler de listede yer aldı.

Firma tarafından üretilen ısıl işlem görmüş sucuk ve baton sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu açıklandı.

Bursa’daki denetimlerde ise Pideci Un Mamülleri bünyesindeki Acı Dayı Cantık Salonu’nun “Çiğ Cantık Harcı” ürününde ve Sözet Et Ürünleri’nin İmren Kasap markasıyla satışa sunduğu “Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana)” ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği bildirildi.

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespitlerine ilişkin açıklamalar tüketici güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Tüketicilerin, açıklanan güncel listeleri Bakanlığın resmî internet sitesi üzerinden takip edebileceği belirtildi.

İşte o firmalar,