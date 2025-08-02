Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Hatipoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Temmuz’da gerçekleştirdiği denetime ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Denetimde 345 kilogram bozulmuş, kötü kokulu, küflenmiş ve etiket veya son tüketim tarihi bulunmayan tavuk ürünü tespit edilmiştir. Bu ürünler halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı için derhal el konulmuştur.”

Vali Hatipoğlu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, ilgili işletmeye 21 bin 6 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vali Hatipoğlu açıklamasında, halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın hijyenik, güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi temel önceliğimizdir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek. Gerekli tüm idari ve hukuki işlemler tavizsiz şekilde uygulanacaktır.”