İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan bir depoda piyasaya sürülmek üzere sağlıksız ürün hazırlandığı bilgisi üzerine düğmeye bastı. KİMYASALLARLA BEYAZLATMIŞLAR Depoya gerçekleştirilen operasyonda yapılan detaylı kontrollerde, çürük ve kalitesiz ürünlerin ağır kimyasallar olan hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit maddeleri kullanılarak beyazlatıldığı tespit edildi. İnsan tüketimine kesinlikle uygun olmadığı ve insan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu belirlenen tam 3 ton incire el konuldu. ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Baskın sırasında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen tonlarca kimyasallı incirin imha edileceği öğrenildi.

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