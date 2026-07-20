Cengiz Karagöz

İstanbul Arnavutköy’de, Kanal İstanbul Projesi ve İstanbul Havalimanı’nın çevresinde kalan İmrahor mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm sürecine ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak kentsel dönüşüm yetkisini kazanan AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin iştirak şirketi Arkent’in hak sahiplerine imzalatmak istediği sözleşme, mahalle sakinleri tarafından ‘teslimiyet sözleşmesi’ olarak nitelendirildi ve tepki çekti.

YÜKÜMLÜLÜK VATANDAŞI

Bölge sakinleri, sözleşmenin güvenli konut üretmekten çok mülkiyet haklarını şirket lehine sınırlandırdığını belirtildi.

İmrahor-Suatlar Barınma Hakkı Meclisi’nden Erdal İsa Daşdemir, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, sözleşmenin, hak sahiplerinin arsaları üzerindeki geniş yetkileri Arkent’e devretmesini öngördüğünü savundu. Daşdemir, şirketin projeyi hak sahiplerinin onayına ihtiyaç duymadan değiştirebileceği, inşaatın ne zaman başlayıp biteceğine ilişkin bir takvim bulunmadığı, buna karşın vatandaşların ağır yükümlülükler altına sokulduğunu ifade etti.

DAİRE GARANTİSİ YOK

Ayrıca, bağımsız bölüm verilmesinin garanti altına alınmadığını, şirketin projeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve site yönetiminden ticari alanlara kadar birçok konuda tek taraflı yetki elde ettiği belirtildi. Daşdemir, “Sözleşmenin maddelerine göre, Arkent’e devrettikten sonra vatandaşa bir daire bile düşmeyebilir. Düşecek olursa bile bir daireyi birden fazla hak sahibiyle paylaşmak zorunda kalabilir ya da bir daire sahibi olmak için Arkent’e borçlanmanız gerekebilir” dedi.

Toprak sahibine yanıt yok

Mahalle sakinlerinden Enver Aksu, bölgede açılmış davaların sürdüğünü belirterek, hazırlanan sözleşmenin tamamen şirket lehine olduğunu savundu. Belediyenin düzenlediği tanıtım toplantısında en temel sorulara dahi yanıt alamadığını söyleyen Aksu, “Ben toprak sahibiyim. Bana kaç daire verilecek? Ne alacağım? Bunun cevabını vermiyorlar. Tapunun arkasına devlet ortak olmuş. Belediye şirketi yetkili olduğu için yerlerimizden pay çıkarıyor” dedi. “Vatandaşa hiçbir söz hakkı vermemişler. Arkent elini taşın altına koymadan milyarlar kazanıyor. En sonunda da ya anlaşacaksın ya da hesabına üç-beş kuruş yatırıp ‘çık’ diyecekler” diye konuştu.

Vatandaşa bir de borç çıkaracaklar

19 yıldır bölgede yaşayan Nurcan Bozacı, ada bazlı imar uygulamasıyla mülkiyetlerinin önemli ölçüde küçüldüğünü söyledi. Kendi arsasının 156 metrekareden 86.76 metrekareye düştüğünü belirten Bozacı, evlerinin fiilen var olmasına rağmen resmi kayıtlarda bağımsız bölüm olarak görünmediğini ifade etti. Bozacı, “Bir daire vereceğiz diyorlar ama kaç metrekare olacağı belli değil. Sonra eksik metrekareyi borç olarak çıkaracaklar. İnsanlar ya borçlanacak ya da evini bırakıp gitmek zorunda kalacak.”