Vatandaşa şatafat, israf öğütleri veren eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın en küçük kızı Bihter Serra Erbaş için iki şehirde iki düğün düzenlendi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Bihter Serra Erbaş, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci’nin oğlu Abdullah Azzam Demirci ile hayatını birleştirdi.

İlk düğün Sakarya’daki Bahçesaray Düğün Salonu’nda, ikinci tören ise İstanbul’da Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı kongre oteli olarak tanıtılan Grand Cevahir Hotel’de yapıldı. Düğünlere protokolün de yoğun ilgisi oldu.

Erbaş “Kimin düğünü daha görkemli olacak, hangimiz çocuğumuzun düğününü daha şatafatlı salonlarda yapacağız; bunlar bizim medeniyetimize yakışmaz. Düğünlerin sade olması lazım. Şatafattan, israftan uzak durmalı” diyordu.

İLK DÜĞÜN SAKARYA’DA

Çiftin ilk düğünü, Sakarya’da Bahçesaray Düğün Salonu’nda oldu. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım, belediye başkanları, ilahiyat fakültesi dekanları, akademisyenler, müftüler ve din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Ali Erbaş dua etti ve tebrikleri kabul etti.

İKİNCİ TÖREN 5 YILDIZLIDA

İstanbul’da Şişli’deki 5 yıldızlı Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da da düğün yapıldı. “Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı kongre oteli”nin 2 bin 500 m2’lik balo salonunun Avrupa’nın en büyükleri arasında. Tesiste 100 metrekarelik lüks kral daireleri de var. Ali Erbaş’ın üçüncü kızı Şeyda Nur Erbaş Küçük için de 2019 yılında Ankara ve Sakarya’da iki ayrı düğün düzenlenmişti. Ankara’daki tören kentin pahalı otellerinden Bilkent Otel’deydi.

Lüks paylaşımlar hesap kapattırdı

Gelin Bihter Serra Erbaş, lüks mekanlardan paylaşım yapıyordu. Erbaş, özel şaraplarıyla bilinen lüks restorandan “Hafta sonu yorgunluğunu atma etkinliğidir” notuyla fotoğraf paylaştı. Restoranda çorba 520, peynir tabağı 870, meze bin 400, levrek 2.450 TL’ydi. Tartışmalardan sonra sosyal medyasını kapattı.

NİKAHI DAMAT KIYDI

Bihter Serra Erbaş ile Abdullah Azzam Demirci’nin nikahını ise Ali Erbaş’ın damadı ve gerekli görev süresini tamamlamadan Beykoz Müftülüğüne atandığı iddiasıyla tartışılan Muhammed Likoğlu kıydı.