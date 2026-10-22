Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin dikkati büyük bir gıda skandalını engelledi. İlçede devriye görevi yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

İMHASI GEREKEN ETLERİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Kamyonette yapılan detaylı incelemelerde toplam 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, söz konusu etlerin İskenderun Limanı’na getirildiği, gümrük tarafından yaptırılan analiz sonuçlarında bozuk olduğunun tespit edilmesi üzerine imha kararı verilerek el konulduğu belirlendi. Ancak bazı görevlilerin etleri çöp sahasına götürüp imha etmek yerine gayriresmi yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, ETLER İMHA EDİLDİ

Büyük skandalın ardından polis ekipleri olayla bağlantılı 4 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Piyasaya sürülmeden son anda yakalanan 1 ton 120 kilo bozuk et ise imha prosedürlerinin tamamlanması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.