YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, şunları söyledi:

- 86 milyon geçim derdi çekiyor. En zor durumda olan hiç şüphe yok ki emekliler.

- Tayyip bey emeklilere dünya siyaset tarihinin en büyük vefasızlığını yapmıştır.

EMEKLİ EZİLİYOR

- Seçim öncesi memur emeklisine 8 bin lira seyyanen zam sözü verdiniz ama, tutmadınız.

- Son noktaya geldiğinde açlık sınırı 38 bin lira, ortalama ev kirası 26 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, ortalama emekli maaşı 25 bin lira. Kola kutusu gibi ezip bütün emeklileri en dibe sıkıştırdılar.

- Gel, ‘Bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret’ de, iki elle birlikte oy vereceğiz. Buraya da çıkıp şimdilik oldu bu iş deyip teşekkür edeceğim.

- İşte bu kadar çamura batan, bataklığa saplanan iktidar, elindeki çamuru, kiri, pisi etrafındakilere sürmeye, etrafını kirletmeye, etrafına iftira atmaya devam ediyor.

teslim olmayacağız

- Biz AKP’ye karşı tarihte ilk kez seçim kazanan kadrolarız. Ne zaman seçimleri kazandık, darbelerinizin hedefi olduk.

- Seçilmiş başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız, kadrolarımız hapse atıldı.

- İlk ifadede ‘Babam Özgür Özel‘e ağustos ayında atkı ile para verdi, YENİ Parti’ye destek verdi’ diyor. Satılıyor mu ağustosta atkı?

- Özgür Özel‘in parayla pulla işi olmaz. Eğer birazcık namus ve şerefleri varsa, hakkımda ne biliyorlarsa çıkıp açıklasınlar.

'Sandıkta hesaplaşalım'

Özel, “Erdoğan’a sesleniyorum” dedi ve devam etti:

“Sayın Erdoğan, yiğitlik midir sana yapılmayanı bana yapmak? Yiğitlik midir yenemediğin rakibini hapse atmak? Yiğitlik midir geçemediğin partiyi kayyumlamak? Yiğitlik midir yenemediğin lideri butlanlamak? Yiğitlik midir kadınla, eşle, çocukla, anayla, babayla uğraşmak? Yiğitlik midir suçsuzlara iftira atmak? Yiğitlik değilse bunlar, yiğitsen çık karşıma. Artık hesaplaşalım sandıkta.”

'Kumpasın figüranı olmayacağım'

YENİ Parti lideri Özel, eski CHP Milletvekili Serkan Topa’ın, Sincan Cezaevi’nden gönderdiği mektubu okudu.Topal, mektubunda hedefte kendisinin değil Özel’in olduğunu vurguladı. Topal, Özel’e yönelik bir kumpas senaryosunda figüran olmayacağını belirterek, “Yol arkadaşına iftira atan birisi olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Bu senaryodaki içeriklerin tamamı yalandır, iftiradır. Hedef, Özgür Özel’dir. Hedef, 10 sorudan sekizinin konusu da olmayan Sayın Özgür Özel’dir” dedi.

ÖZEL: BÜYÜK VURGUNUN BEDELİNİ 86 MİLYON VATANDAŞ ÖDÜYOR

Fon zararı 200 milyar dolara dayandı

Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Fon vurgununa değindi:

- 48 gün geçti. Milletin devlete emanet ettiği paralara Tayyip Bey’in atadığı kadrolar ya çöktü ya çöktürdü. İşte bu ‘Türkiye Yüzyılı’nda yüzyılın vurgunudur.

- Mağdur ne 455 bin yatırımcıdır ne aileleri ile 2 milyondur, ne borsadaki 6.7 milyon yatırımcıdır. Ekonomi çökmüştür ve toplam 86 milyon vatandaşımız bu yükün altında kalmıştır.

- Borsa verileri açıklandı, ayın sonu geldi ve borsadaki 100 şirketin değil, 623 şirketin toplam 174 milyar dolar kayba uğradığı, Merkez Bankası’nın 21 milyar dolar rezerv kaybettiği, toplam ekonomideki kaybın 195 milyar dolara ulaştığı ortaya çıktı.

- Yani asrın felaketinin 10 şehirde 100 milyar dolarlık yıkım yaptığı o büyük depremde 195 milyar dolar bir hacimle karşı karşıyayız. Vatandaşı aç bırakıp kendiniz yediniz.