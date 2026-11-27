Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için saha çalışmalarını sıkılaştıran Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sakarya genelindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocaali Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından ilçede gıda satış yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye ani denetim düzenlendi.

TAM 60 KİLO TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin işletme içerisinde yaptığı detaylı kontrollerde, raf ve depolarda son tüketim tarihi geçmiş 60 kilogram tavuk eti tespit edildi. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden ve vatandaşa satılmak üzere bekletildiği belirlenen bozuk et ürünlerine ekipler tarafından anında el konuldu.

İŞLETMEYE YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda güvenliğini riske atan işletmelere göz açtırılmayacağı vurgulandı. Açıklamada, "Tüketime sunulmak üzere bulundurulan son tüketim tarihi geçmiş et ürünleri tespit edilerek el konulmuş ve ilgili işletme hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında idari işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerimiz il genelinde kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BOZUK TAVUK ETİ NASIL ANLAŞILIR? ALIRKEN BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, son tüketim tarihi geçmiş veya soğuk zinciri kırılmış tavuk etini tüketmeden önce fark etmenin hayati önem taşıdığını belirtti. Taze tavuğun açık pembe renkte olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ette griye, yeşile veya sarıya dönük lekeler görülmesi halinde kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca etten amonyak benzeri keskin ve ekşi bir koku yayılmasının, yüzeyinde yapışkan bir doku hissedilmesinin ve paketli ürünlerde ambalajın şişmesinin bozulmanın en net işaretleri olduğuna işaret edildi.

TAVUK ETİ ZEHİRLENMESİNDE NE YAPILMALI?

Tavuk etinde hızla üreyen bakterilerin tüketimden sonraki birkaç saat içinde şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerle ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabildiğini ifade eden uzmanlar, ilk müdahalede bol su ve sıvı tüketilmesi gerektiğini aktardı. Mideyi yormayacak haşlanmış patates, pirinç lapası veya muz gibi hafif gıdaların tercih edilmesini öneren uzmanlar, doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle ishal kesici ya da antibiyotik kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ateşin 38,5 derecenin üzerine çıkması veya sıvı kaybının durdurulamaması durumunda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.