Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin Pınartepe Mahallesi’ndeki bir işletmede bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Cüneyt A. yakalanırken, yapılan üst aramasında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ait emekli cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirildi.

5 KİŞİDEN 3 MİLYON 570 BİN LİRA ALDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cüneyt A.’nın Kadir M. ile birlikte hareket ettiğini belirledi.

İki şüphelinin çeşitli yollarla ulaştıkları 5 kişiye iş bulma veya memur yapma vaadinde bulunarak toplam 3 milyon 570 bin lira aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde iki şüphelinin de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Cüneyt A.’nın ise 8 ayrı suçtan toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Cüneyt A. ve Kadir M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.