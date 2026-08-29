AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün de adının geçtiği, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madenindeki madencilik faaliyetlerine karşı çıkan Soner Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda belediye başkanı, milletvekili ve bazı kamu görevlilerinin maden şirketinin yetkilileriyle ilişkilerine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

Bu paylaşımların ardından Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin'in, Aydın'a yönelik sosyal medya hesabından tehdit içeren ifadeler kullandığı görüldü.

'SOYUNDAN GİRER SOPUNDAN ÇIKARIM'

Tekin'in paylaşımında Aydın'a, “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum” şeklinde ifadeler yönelttiği aktarıldı.

Yaşananlar, maden projesi çevresindeki tartışmayı yeniden gündeme taşırken, bir kamu görevlisinin sosyal medya üzerinden yönelttiği tehdit içerikli sözler de kamuoyunda tepki çekti.

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit eden Giresun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu iddialar, Valiliğimizce kamu hizmetinin gereklerine, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuata ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere ele alınmıştır. Bu kapsamda, adı geçen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.”