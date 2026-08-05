Piyasalardaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatlarında gerçekleşmesi öngörülen gerileme tabela fiyatlarına yansımadı. Benzinde hesaplanan 3,97 TL tutarındaki indirimin tamamı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında mahsup edildi. Bu gelişmeyle birlikte araç sahiplerinin indirim beklentisi gerçekleşmedi. TABELA DEĞİŞMEYECEK Uygulanan eşel mobil sistemi gereği indirim tutarı daha önceden yapılan ÖTV indirimine gitti. Fiyat düşüşünün vergi ayarlaması ile dengelenmesi sonucunda akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarında herhangi bir indirim ya da artış yaşanmadı. 3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları Şehir Benzin (Kurşunsuz 95) Motorin Otogaz İstanbul (Avrupa) 67.27 TL/LT 80.01 TL/LT 33.79 TL/LT İstanbul (Anadolu) 67.12 TL/LT 79.87 TL/LT 33.19 TL/LT Ankara 68.24 TL/LT 81.14 TL/LT 33.89 TL/LT İzmir 68.52 TL/LT 81.41 TL/LT 33.79 TL/LT

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.