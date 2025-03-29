Yılın başından bu yana ödenemediği için bankaların takibine düşen ticari ve bireysel krediler ile kredi kartı batağında önemli düzeyde artış yaşandı.

3 AYDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Üstelik bu artış kredi kullanım hızının da üzerine çıktı. Kredilerdeki takibe düşme oranı da geçen yılın sonuna göre taşıt kredileri hariç tüm kredilerde artış gösterdi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan tüketici kredilerindeki toplam takibe düşen kredi miktarı yılbaşından bu yana yüzde 30.4 oranda artarak 57 milyar liradan 74.3 milyar liraya ulaştı. Batık kredinin tamamına yakınını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Batık kredilerdeki artışa karşılık bankalardan çekilen bireysel tüketici kredisi miktarı ise 3 ayda yüzde 7.4 oldu.