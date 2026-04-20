TÜKETİCİ kredileri ve bireysel kredi kartları rekor kırdı, geçen yıla göre yüzde 47 artışla 6.1 trilyon liraya ulaştı. Tüketici kredileri 3.1 trilyon olurken en büyük payı 2.3 trilyon ile ihtiyaç kredileri aldı. Yılın ilk ayında vatandaşlar bankalara 229 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Ocak 2026 itibarıyla borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 4.2 milyonu geçti. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kredi borçlarının tüm faiz ve gecikme borçlarının silinerek ana paranın peşin veya 5 yıla kadar yapılandırılması için kanun teklifi verdi.

BORÇ BORÇLA KAPATILIYOR

Teklifte, ‘Vatandaşlar borçlarını başka yere borçlanarak kapatmaya çalışıyor’ denildi. Kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Vatandaşlarımız, çoğu zaman bireysel ihtiyaç kredisinin vadesi geldiğinde bu borcu kredi kartlarından veya kredili mevduat hesabı denilen, çok kolay borçlanılabilen ama maliyeti yüksek olan kredileri kullanarak karşılama yoluna gitmektedirler. Bu noktada maalesef vatandaşlarımız bir yerdeki borcu başka bir yere borçlanarak kapatmakta oldukları çok açık ortadadır.”

Son bir ayda içerisinde icra takibine alınan kredi miktarının 6.3 milyar lira daha arttığı ve 646.2 milyar liraya çıktığı belirtilen kanun teklifinde borçların silinmesi ve uzun vadeli yapılandırılması istendi. Teklifte “Vatandaşlarımızın kredi kullandığı bankalara olan borçlarının vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı kredi miktarı da her geçen gün giderek artmaktadır” denildi.

İlk kez 3 trilyon lirayı aştı

Tüketici kredisi 3 trilyon 172 milyar liraya ulaştı. Tüketici kredileri içinde ihtiyaç kredisi 2 trilyon 373 milyar lira, konut kredisi 752 milyar lira ve taşıt kredi ise 45 milyar lira olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise ilk kez 3 trilyon lira seviyesini geçerek 3 trilyon 22 milyar lira seviyesine yükseldi. Artan borçlar nedeniyle BDDK, 29 Ocak 2026’dan önce borçlanılan ve ödenemeyen bireysel kredi kartı ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borçları için 29 Nisan’a kadar 48 ay yapılandırma imkanı tanıdı. Kredi kartı yapılandırmalarında faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi.