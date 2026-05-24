İKTİDAR, CHP’ye anti-demokratik uygulamalarla baskı kurarken, vatandaşın geçim krizini gündemine almıyor. Vatandaşın bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu 5.7 trilyon liraya ulaştı, 750 milyar liralık borç faize bırakıldı. Geçim kredisi peşinde koşan vatandaş, yüzde 60’ları aşan faize rağmen borçlanmak zorunda kalıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı yılın ilk ‘Finansal İstikrar Raporu’na kart borçları damga vurdu. Rapora göre mart sonunda hanehalkının borcu yıllık bazda yüzde 50.3 artarak 6 trilyon 639 milyar liraya ulaştı. Vatandaşın borcu son 1 yılda 2 trilyon 221 milyar lira arttı. Dünya genelinde hanehalkları varlık sahibi olmak için borçlanırken, ülkemizde ise geçinmek için borçlanıyoruz.

TAKSİTSİZ 2 TRİLYON BORÇ

Hanehalkı borcunun yüzde 47.8’si (3 trilyon 177 milyar lira) bireysel kredi kartlarından oluşuyor. Borcun yaklaşık 2 trilyon lirası giyinmek, beslenmek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı taksitsiz kart borcundan oluşuyor. Üstelik kart borcunun 750 milyar liradan (yüzde 26) fazlası zamanında ödenemediği için faize bırakılıyor. TCMB, faize bırakılan borcun tarihsel ortalamasının üzerinde olduğunu vurguluyor. Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu mart sonunda yüzde 53.7’lik artışla 2.5 trilyon lirayı geçti. Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerini toplam borçtaki payı da yüzde 85.8’e yükseldi.

Diğer yandan konut kredilerinin büyüklüğü 1 yılda yüzde 35 artarak 744 milyar liraya ulaştı. Ayrıca taşıt kredilerinin tutarı söz konusu dönemde yüzde 19.9 azaldı ve 64 milyar liraya indiği belirlendi.

Kredi faizleri yüzde 63’e ulaştı

Borç artarken faiz oranları ise cep yakıyor. Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 37 seviyesindeyken ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 62.3’e, kredili mevduat hesabı faizleri yüzde 63’e, kredi kartı faizleri de ortalama yüzde 53.2’ye yükseldi. TCMB, raporda bireysel kredi büyümesinin, uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle yavaşladığını vurguladı. Toplam kredi pazarının yüzde 57.8’i büyüme limitlerine tabi. TL ticari kredilerin de yüzde 60’ında büyümeyi kısıtlayıcı önlemler uygulanıyor.