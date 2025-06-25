Yıllık enflasyon beklentileri haziranda piyasa katılımcıları ve reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Hanehalkının 12 aylık enflasyon beklentilerinde keskin düşüş, Mayıs ayındaki yüzde 59,9'dan Haziran ayında yüzde 53'e düştü. Ayrıca Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6, reel sektör için 1,2 puan gerileyerek yüzde 39,8 ve hane halkı için ise 6,9 puan düşerek yüzde 53 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.