Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.
Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde
25,3'e, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9'e gerilerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi. Hanehalkının ocaktaki enflasyon beklentisi 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine gerilemişti.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3'e indi.
Veriler nasıl elde ediliyor?
Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.
TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.