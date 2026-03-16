Halk pahalı otoyol ve köprülerin devlete geçip ucuzlayacağı günü beklerken, iktidar devletin elindeki köprü ve otoyolları da halkın üzerine yük etmenin hesabını yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyolların bakım yükünü bütçeden alıp işletmeciye yüklemek için özelleştirme yapacaklarını söyledi.

Köprü ve otoyolların bakım masrafı geçiş ücretleriyle fazlasıyla karşılanıyor. Özelleştirme olduğunda bakım masraflarının üzerine bir de şirketin kâr yükü binecek. Her geçişte bir ücret ödeyen vatandaş, özelleştirme sonrası şirket kârı ve özelleştirme bedeli de eklenerek en az 3 kat ücret ödemek zorunda kalacak. İktidar bakım masrafından kurtulup ilave para alacak. Ancak vatandaşın yükü katlanacak.

İŞTE HESAP

İstanbul-Ankara otoyolunu devlet işletiyor. 380.7 kilometrelik bu otoyoldan geçiş ücreti otomobil için 338 lira. Devlet otoyolunu kullananlar kilometre başına 89 kuruş geçiş ücreti ödüyor. Bu parayla devlet hem yol bakımı yapıyor hem de para kazanıyor. Şirketlerin işlettiği 384 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücreti ise Osmangazi Köprü geçişi hariç 981 lira, köprü dahil 1965 lira. Bu otoyolun kilometre başına geçiş ücreti ise köprü hariç 2.55 lira, köprü dahil 4.61 lira. İstanbul-İzmir otoyolunda Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara otoyolunda Bolu tünel geçişi var. Devletin kendi yaptığı tünelin geçişi ücretsiz, şirketin yaptığı köprünün geçişi ise 995 lira.

Köprü ve otoyollar özelleştirildiğinde şirket geçiş ücretlerine bakım masrafı dışında kârını ve özelleştirmede ödediği paranın maliyetini de ekleyecek, 89 kuruşluk geçiş ücreti en az 3’e katlanacak.

Deli Dumrul’dan kurtuluş yok

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 2028’de işletme süresi dolacağı için devlete geçecek olan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün de yeniden özelleştirileceğinin mesajı verdi. İstanbul Boğazı üzerindeki 3 köprüden devlete ait 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücreti 59 lira, özel işletilen YSS Köprüsü’nden geçiş ise 95 lira. Halk YSS’den geçişin de 59 liraya inmesini beklerken iktidar her 3 köprüyü de özele verip Deli Dumrul yü-

künü halkın sırtında kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

Bu %650 zam demek

İktidarın köprü ve otoyolları özelleştirme planıyla ilgili değerlendirmede bulunanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun ücretli olarak işlettiği otoyollardan biri de KGM Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesimi. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretlerinin 400 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Bu otoyolun özelleştirilmesi demek, araç geçiş ücretlerine yüzde 650 zam demektir. Bunun adı özelleştirme planı değil, soygun planıdır” diye konuştu.