Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankete göre vatandaşın geleceğe dair fiyat artış hızı beklentisinde yumuşama görüldü. Nisan ayında yüzde 51,56 olan 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, mayıs ayında yüzde 49,51’e gerileyerek kritik eşiğin altına indi.

MUTFAKTAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Vatandaşın hem geçmişte fiyatı en çok artan hem de gelecekte zamlanmasını beklediği kalemlerde "gıda" ile "yakıt ve enerji" ilk sıraları paylaşmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 40,9'u son bir yılda en büyük artışın gıdada yaşandığını belirtirken, yüzde 37,3'lük kesim önümüzdeki bir yılda da en yüksek artışı gıda grubunda bekliyor. Öte yandan kiralardaki artış beklentisi bir önceki aya göre yükseliş göstererek yüzde 15,2 seviyesine çıktı.

DOLAR KURU TAHMİNİ 52 TL'Yİ AŞTI

Döviz kurlarına yönelik tahminlerde ise sınırlı bir artış gözlendi. Hanehalkının 12 ay sonrası ABD Doları kuru beklentisi, nisan ayına göre 0,41 TL artış göstererek 52,53 TL olarak kayıtlara geçti. Konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise hız kesti nisan ayında yüzde 35,23 olan beklenti, mayıs ayında yüzde 33,95 seviyesine geriledi.

YATIRIMIN FAVORİSİ YİNE ALTIN OLDU

"Yatırım yapabilecek nakit varlığınız olsa neyi tercih edersiniz?" sorusuna verilen cevaplarda altın yine açık ara liderliğini korudu. Katılımcıların yüzde 48,3'ü tercihini altından yana kullanırken, onu yüzde 33,2 ile gayrimenkul (ev, dükkan, arsa) takip etti. Vadeli mevduata olan ilginin ise sınırlı bir artışla yüzde 5,3'e yükselmesi dikkat çekti.

BEKLENTİLER GELİRE GÖRE DEĞİŞTİ

Anketin demografik detayları, gelir grupları arasındaki beklenti farkını da ortaya koydu. İki asgari ücret ve üzeri geliri olan hanelerin enflasyon beklentisi yüzde 47,8 ile daha iyimser bir seviyedeyken asgari ücret ve altı gelir grubunda bu oran yüzde 49,9 olarak ölçüldü. Cinsiyet bazında bakıldığında ise kadınların enflasyon beklentisinin (yüzde 50,2), erkeklere (yüzde 49,0) oranla daha yüksek olduğu görüldü.