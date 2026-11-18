2027 asgari ücretini bekleyen vatandaşlar mevcut ücretle geçinemediklerini belirterek en az 50-60 bin lira talep etti.

Mecidiyeköy’de mikrofon uzatılan yurttaşlar, geçim derdinin her geçen gün büyüdüğünü anlattı. Kira artışına dikkat çeken vatandaşlar, yeni asgari ücretin en az 50-60 bin lira olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, özellikle kira ve gıda fiyatlarının bütçelerini tükettiğini anlattı.

Kiraların 35-40 bin liraya çıktığını söyleyen bir yurttaş, “Eşimle beraber çalışıyoruz ama yine de geçinemiyoruz” dedi. Bir başka vatandaş ise “60 binin altında olmaması lazım” ifadelerini kullandı. Gençler de mevcut ücretle evlilik ve gelecek planı yapamadıklarını dile getirdi.