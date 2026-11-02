İğneden ipliğe her gün yeni bir fiyat artışıyla karşılaşan dar ve sabit gelirli vatandaşın sırtındaki geçim yükü, temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlarla daha da ağırlaşıyor.

Mutfakta tenceresini kaynatmakta zaten zorlanan haneler için zam yağmuru durmak bilmezken, bu kez kötü haber doğrudan mutfak tüpü kullanıcılarına geldi.

Enerji ve ekonomi alanındaki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, tüp fiyatlarında büyük bir artışın eşiğinde olunduğunu paylaştı.

Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, başkent Ankara’da 1.680 TL seviyesinde satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı salı gününden itibaren sil baştan değişiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir bayi yetkilisi, gece yarısı yüksek tutarlı bir artışın kapıda olduğunu belirterek, "Salı gününden geçerli 200 TL zam bekliyoruz. 12 kilogramlık tüpün fiyatı, bin 880 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

Beklenen 200 TL'lik artışın bayilere yansımasıyla birlikte, mutfak tüpü fiyatı 1.880 TL seviyesine dayanacak.