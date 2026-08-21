Türkiye'de yatırımcıların yurt dışı hisse senetlerine ilgisi yılın ikinci çeyreğinde belirgin şekilde arttı. Borsa İstanbul'daki dalgalı görünüm ve küresel piyasalarda özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş, yurt içi yatırımcıların yönünü dış piyasalara çevirmesinde etkili oldu.

HANEHALKLARININ YURT DIŞI HİSSE PORTFÖYÜ 4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki hisse senedi yatırımları nisan-haziran döneminde 4,77 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

Hanehalklarının yurt dışı hisse senedi portföyü ise aynı dönemde 3,98 milyar dolara yükseldi. Böylece hanehalklarının yatırımları da rekor seviyeye çıktı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, yurt dışındaki teknoloji hisselerinin sunduğu yüksek getiri beklentisi ve Türkiye'de döviz cinsinden kazanç elde etmenin zorlaşması, yatırımcıların tercihlerinde etkili oldu.

YURT DIŞI PORTFÖY YATIRIMLARI 9,1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yurt içi yerleşiklerin toplam yurt dışı portföy yatırımları ikinci çeyrekte 9,1 milyar doları geçti. İlk çeyreğe göre görülen düşüşte ise önceki dönemde para piyasası araçlarına yapılan yüksek tutarlı yatırımların etkisi oldu.

İlk çeyrekte yurt dışındaki para piyasası araçlarına 1,6 milyar dolarlık yatırım yapan yurt içi yerleşikler, ikinci çeyrekte bu alanda yalnızca 127 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Bono ve tahvil yatırımlarında da gerileme görüldü. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki bono ve tahvil portföyü ikinci çeyrekte 4,2 milyar dolar olurken, ilk çeyrekte bu rakam 4,66 milyar dolar seviyesindeydi.

5 YILDA 4 KATINA ÇIKTI

Yurt dışı portföy yatırımları içinde hisse senetleri diğer yatırım araçlarından ayrıştı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı hisse senedi yatırımları ilk çeyrekteki 3,97 milyar dolarlık seviyeden ikinci çeyrekte 4,77 milyar dolara yükseldi.

Böylece yurt dışı hisse yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,22 arttı.

Bu portföyün büyük bölümünü ise hanehalkları oluşturdu. Hanehalklarının payı toplam yurt dışı hisse senedi portföyünün yüzde 83,4'üne ulaştı.

Hanehalklarının yurt dışı hisse portföyü 5 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarken, ilk çeyreğe göre de yaklaşık 800 milyon dolarlık artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 68,33 oldu.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD BORSALARINDA

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı hisse yatırımlarında ABD açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam portföyün yüzde 86'sı ABD piyasalarındaki hisselerden oluştu.

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin ABD borsalarındaki hisse senedi portföyü 4,1 milyar doları aştı. Avrupa'daki hisse senedi portföyü ise 619 milyon dolar seviyesinde kaldı.

ABD piyasalarındaki güçlü performansta özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin etkisi öne çıkarken, Türk yatırımcıların da bu yükselişten pay alma arayışında olduğu değerlendiriliyor.

DÖVİZ GETİRİSİ ARAYIŞI DA ETKİLİ OLDU

Yurt içindeki yatırım ortamında yüksek faiz ve enflasyon beklentilerinin yanı sıra döviz kurundaki hareketlerin sınırlı kalması da yatırımcı tercihlerinde etkili oldu.

TCMB'nin sıkı para politikası kapsamında TL yatırımlarını destekleyen adımlarına rağmen, yatırımcıların bir bölümünün döviz cinsinden getiri arayışını yurt dışı piyasalarda sürdürdüğü görülüyor.

Borsa İstanbul'da ikinci çeyrekte yaşanan dalgalanmalar ve hisse senetlerine yönelik yurt içi talebin zayıflaması da yurt dışı piyasalara yönelimi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.