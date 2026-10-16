Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte yağışlar sele ve su baskınlarına yol açarken, vatandaşlar da araçlarını ve evlerini korumak için önlem almaya çalıştı.

ARACINI DİREĞE BAĞLAYIP MUŞAMBAYLA KAPLADI

Gaziantep’te bir vatandaşın sel riskine karşı aldığı önlem dikkat çekti. Aracının sel sularına kapılarak sürüklenmesinden endişe eden vatandaş, otomobilinin sağ arka tekerini bir direğe bağladı.

Aracın ön bölümünü ise muşamba naylonla kapatan vatandaşın aldığı önlem, görenlerin ilgisini çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.