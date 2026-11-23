Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan sonuçlar; vatandaşın yatırım eğilimlerinden kur öngörülerine, konut piyasası beklentilerinden enflasyon algısına kadar ekonominin nabzını tutan çarpıcı veriler sundu. Anket sonuçlarına göre, oranında yaşanan hafif gerilemeye karşın altın, hanehalkının birikimlerini değerlendirmek istediği araçlar arasında açık ara liderliğini sürdürdü.

GAYRİMENKUL YÜKSELİŞTE, MEVDUAT SABİT

Anketin yatırım tercihleri bölümünde "Altın alırım" diyenlerin oranı, bir önceki aya kıyasla 1,5 puanlık düşüşle yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu gerilemeye rağmen zirvedeki yerini koruyan altını, gayrimenkul yatırımları takip etti. "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyenlerin oranı 0,9 puan artarak yüzde 36,5’e ulaştı.

Diğer yatırım araçlarında ise durağan ve sınırlı hareketler gözlendi:

Vadeli Mevduat: Birikimini mevduatta değerlendirmeyi seçenlerin oranı yüzde 7,2 ile geçen ayki seviyesini korudu.

Döviz: "Döviz alırım" diyenlerin payı yüzde 3,9’dan yüzde 4,4’e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI, KONUT HIZ KESTİ

Piyasa beklentilerine bakıldığında, döviz kuru öngörülerindeki yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ABD doları kuru beklentisi, önceki aya göre 1,32 lira artış göstererek 58,18 liraya yükseldi. Buna karşılık, gelecek 12 aylık dönemdeki konut fiyatı artış beklentisi 0,26 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 30,10 olarak kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ, MAKAS GELİR GRUBUNDA AÇILDI

Hanehalkının gelecek 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentisi, kasım ayında bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24’e indi. Ancak demografik ve sosyoekonomik veriler, beklentilerin toplumun farklı kesimlerinde değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu:

Cinsiyet: Enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 42,8’den yüzde 42,3’e, kadınlarda ise yüzde 45,0’ten yüzde 44,6’ya düştü.

Yaş Grupları: Beklenti 18-39 yaş grubunda yüzde 41,6’ya, 40-54 yaş grubunda yüzde 43,0’e gerilerken; 55 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda yükselerek yüzde 45,8 oldu.

Gelir Düzeyi: Enflasyon beklentisinin en yüksek ölçüldüğü kesim, yüzde 46,8 ile asgari ücret ve altında gelire sahip olanlar oldu. İki asgari ücret ve üzerinde geliri bulunanlarda ise bu oran yüzde 41,0 seviyesinde kaldı.

Vatandaşların hem geride kalan bir yılda fiyat artışını en çok hissettiği hem de önümüzdeki 12 ayda en yüksek zam beklediği kalemlerin başında "gıda" ile "yakıt ve enerji" geldi.

Son bir yılda fiyatı en çok artan gruplar arasında yakıt ve enerjiyi gösterenlerin oranı 0,6 puan azalarak yüzde 38,3’e inerken, gıdayı işaret edenlerin payı yüzde 36,6’dan yüzde 37,7’ye tırmandı. Gelecek 12 ayda fiyat artışı beklenen harcama gruplarında ise sıralama yüzde 37,0 ile gıda, yüzde 35,9 ile yakıt ve enerji, yüzde 14,5 ile kiralar şeklinde oluştu.