Belce ÖRÜ

2023 yılında ünlü bir ismin dört günlük karanlık inziva meditasyonu çok konuşuldu. Türkiye’de pek çok yoga okulunun da kurucusu olan isim tarafından gerçekleştirilen ‘karanlık inziva’ için 2025 yılı ücretinin 14.800 TL olduğu bilgisi yer alıyor. Geçen yıl Göbeklitepe’de 69 bin TL karşılığında ‘ağlama turları’ düzenlendiği de ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadaki ‘şifalanma’ hesaplarında sadece bu bölgede değil, Türkiye’de başka boyutlara açılan 7 noktada olduğu iddiası sıkça dolaşıyor.

VERGİ ÖDEMİYORLAR

Son olarak Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybeden Ece Gürel ile birlikte 12.000 TL’lik cadılık eğitimi gündeme gelmişti. Bunların yanı sıra kurşun dökme, astroloji haritası çıkarma gibi pek çok işlem için elden ücret alınıyor, dolayısıyla herhangi bir vergi ödenmiyor. Bu işlemler bir şirket çatısı altında değil daha çok sosyal medya üzerinden veya ilişkiler ağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Psikologlar da cep yakıyor

Enerji, kuantum, titreşim, şifalanma adı ne olursa olsun, resmi kurumlarca onaylanmamış, denetime tabi olmayan, bilimsel eğitimden uzak yöntemlerin insanlar tarafından sorunlara çare olarak görülmesi büyük risk taşıyor. Türkiye’de psikolog seans ücretleri ortalama 3.000 TL olsa da büyükşehirlerde başlangıç ücreti tek seans için 5.000 TL civarında seyrediyor. Haftada 1 gün gerçekleştirilen seanslar için vatandaşın bütçesinden 20 bin lira ayırması gerekiyor.