Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi'nde yatırım tercihlerinde altın öne çıktı. "Altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3'e yükseldi.

Ev, dükkan, arsa gibi gayrimenkulleri tercih edeceğini belirtenlerin oranı ise 2 puan artışla yüzde 35,6 oldu. Ankette ilgili sorular için katılımcılar en fazla iki seçenek belirleyebildi.

7-15 Ekim 2026 tarihlerinde uygulanan ankete 3 bin 152 hanehalkı katıldı. Sonuçlar, katılımcıların yanıtlarının toplulaştırılmasıyla elde edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ, DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI

Hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 1,85 puan azalarak yüzde 43,75'e geriledi.

Aynı dönemde 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi 0,96 lira artarak 56,86 liraya yükseldi. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise 0,33 puan düşüşle yüzde 30,36 oldu.

FİYAT ARTIŞI ALGISINDA ENERJİ VE GIDA ÖNE ÇIKTI

Katılımcıların hem son bir yılda fiyatlarının en çok arttığını düşündüğü hem de gelecek 12 ayda fiyatlarının en fazla artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları yakıt ve enerji ile gıda oldu.

Yakıt ve enerjiyi son bir yılda fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendirenlerin oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9'a çıktı.